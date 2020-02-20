Репортаж с Diamond Princess: стоматолог из Омска разочаровался в японцах

20.02.2020, 15:31, Новости дня

Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов, находящийся на борту Diamond Princess, в прямом эфире программы "60 минут" раскритиковал противоэпидемиологические меры, которые осуществляет Япония на борту карантинного лайнера. По его словам, японцы даже не понимают, как проводить подобные мероприятия.

"Каждый день здесь становится все больше и больше больных, значит источник заражения не выявлен, и он находится на корабле", — подчеркнул Сергей Попов. При этом омский врач отметил, не считает нужным прятаться в каюте.

Официально карантин на "Алмазной принцессе" закончился 19 февраля. Лайнер покинули около 500 пассажиров, среди которых две россиянки. Но около 3 тысяч человек пока остаются на борту.

Стало известно, что два заразившихся коронавирусом умерли: 84-летняя женщина и 87-летний мужчина. Это первые летальные случаи среди пассажиров судна.

18 февраля сообщалось, что коронавирус был диагностирован у россиянина, находящегося на борту лайнера. Он был госпитализирован в специализированное медучреждение префектуры Аити. Его супругу также госпитализировали.

Вспышка коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 20 февраля всего зафиксировано 2118 случаев смерти от инфекции, всего заболело более 74,5 тысячи человек.



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