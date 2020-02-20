Министр здравоохранения Украины попросила СБУ разобраться с фейками о коронавирусе

20.02.2020, 15:31, Новости дня

Глава министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая обратилась в Службу безопасности страны (СБУ) с просьбой проверить случаи распространения фейков о коронавирусе, которые, как она считает, являются спланированной атакой на Минздрав.

«Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно», – написала глава ведомства в Facebook.

Она рассказала, что сегодня утром якобы от имени министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья была распространена фейковая информация о том, что на территории Украины «выявлены» случаи заражения коронавирусом.

«Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к председателю Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи», – добавила Скалецкая.

В четверг жители трех областей Украины не дали посадить самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там приземлиться.

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя накануне вечером. 

Тем временем в Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против размещения в регионе эвакуированных украинцев.

По словам президента страны Владимира Зеленского, все Украинцы здоровы. Он заявил, что медцентр, куда доставят эвакуированных из Уханя украинцев, будет самым охраняемым в стране.

Самолет в итоге приземлился в Харькове.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему коронавирус вызвал на Украине эпидемию истерии и паники.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Беларусь и РФ договорились о поставках нефти в январе

12.02 / В Кремле не нашлось любителей икон с Путиным

19.12 / Дональд Трамп; Импичмент объявлен, но…

09.02 / «Русская украинка» Поклонская заказала генетический тест

11.02 / Ученые: Омега-3 кислот на всех не хватит

15.01 / Выкидыши на ранних сроках гораздо опаснее для психики, чем считалось раньше

26.12 / Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится 29 декабря – СМИ

13.01 / Стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию в Москве

06.02 / Месси разбушевался. Капитан «Барселоны» требует отставок президента и тренера

04.01 / В будущем роботы будут сами обучаться чему угодно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика