Актер из «Властелина колец» впервые стал отцом

20.02.2020, 15:31, Разное

Американский актер Элайджа Вуд впервые стал отцом. Возлюбленная Метте-Мари Конгсвед подарила звезде ребенка. Пол и имя наследника пока не раскрываются.

О предстоящем пополнении в семье стало известно летом прошлого года. В июле папарацци засняли супругов во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. На опубликованных снимках можно разглядеть у Конгсвед округлившийся живот.

Напомним, Элайджа Вуд прославился благодаря роли хоббита Фродо Бэггинса в серии фильмов «Властелин колец». Кроме того, он сыграл в таких проектах, как «Факультет», «Город грехов» и «Добрый сынок», сообщает сайт VSE42.ru.