Золото подорожало до максимумов за 7 лет

20.02.2020, 15:30, Новости дня

Цены на золото в мире на торгах 20 февраля росли до максимума за 7 лет из-за опасений по поводу того, что вспышка коронавируса замедлит глобальный рост, а также на фоне слухов о том, что Федеральна резервная система (ФРС) США снизит процентную ставку до конца года, пишет издание The Business Times.

Золото выросло в цене в тот момент, когда американские акции достигли рекордно высокого уровня, несмотря на то, что трейдеры еще оценивают дальнейшее влияние болезни.

На торгах 20 февраля цена за тройскую унцию золота (31,1 грамм) составляла 1612,6 доллара — аналогичная стоимость золота отмечалась в начале 2013 года.

В то время как китайский Хубэй, который стал центр вспышки коронавируса, сообщил о меньшем количестве новых случаев заражения после очередного пересмотра системы учета статистики, появились признаки углубления экономического ущерба от эпидемии.

Кроме того, в Иране было зарегистрировано два смертельных случая, кроме того, погибли два человека с карантинного корабля в Японии, что говорит о том, что коронавирус начал активнее проявляться за пределами Китая.

Протоколы последнего заседания ФРС США показали, что регулятор может оставить ставки без изменений на несколько месяцев 2020 года, однако трейдеры прогнозируют как минимум одно снижение в 2020 году.

"Поддержка желтого металла обусловлена ​​экономической неопределенностью, связанной с коронавирусом — то есть, как долго может продолжаться пандемия и каково ее конечное влияние на экономический рост в мире?" — сказал Гэвин Вендт, старший аналитик ресурсов в MineLife Pty в Сиднее.

По его словам, золото достигло новых рекордных максимумов, что отражает не только неопределенность инвесторов, но и вероятность того, что для стимулирования активности в "посткоронавирусном мире" потребуется больше стимулов, включая более низкие ставки.