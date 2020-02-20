Пользователи смартфонов Samsung по всему миру получили «странные» сообщения

20.02.2020, 15:30, Разное

В среду, 19 февраля, пользователи ряда моделей смартфонов Samsung по всему миру начали получать «странные» сообщения. Как стало известно, рассылались они приложением Find My Mobile и не несут никакой угрозы устройствам.

Некоторые владельцы гаджетов от южнокорейского технологического гиганта Samsung из разных стран мира показывают в Сети скриншоты полученных уведомлений, в которых вместо текста содержатся лишь две цифры «1». Эти сообщения в лучшем случае вызвали у пользователей недоумение, а некоторые начали серьёзно переживать о сохранности персональных данных и безопасности.

Позже представители компании Samsung объяснили, что относительно работы устройств беспокоится не стоит. Сообщения оказались «внутренним тестом» и отправлялись сервисом Find My Mobile. С помощью приложения владельцы устройств от данного бренда имеют возможность создавать резервные копии своих данных и удалённо находить утерянный или украденный гаджет.