Опубликовано видео атаки Турции на сирийские позиции в Идлибе

20.02.2020, 15:26, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором показана работа турецкой артиллерии при начале наступления на позиции сирийских сил в Идлибе.

Удары наносятся по позициям войск САР возле Найраба. Видео опубликовано в Twitter журналиста Абдуллы Аль-Гаффари.

Different angle: Turkish army targets Assad regime positions near Neirab, east of #Idlib pic.twitter.com/ddOIM4LvvZ

— (@TNTreports) February 20, 2020

Ранее о наступлении турецких военных в Идлибе сообщили журналисты Чарльз Листер и Ибрагим Кадуни.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, в связи с чем новая военная операция в регионе была названа «вопросом времени».



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