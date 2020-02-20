Опубликовано видео атаки Турции на сирийские позиции в Идлибе
20.02.2020, 15:26, Новости дня
В Сети появилось видео, на котором показана работа турецкой артиллерии при начале наступления на позиции сирийских сил в Идлибе.
Удары наносятся по позициям войск САР возле Найраба. Видео опубликовано в Twitter журналиста Абдуллы Аль-Гаффари.
Different angle: Turkish army targets Assad regime positions near Neirab, east of #Idlib pic.twitter.com/ddOIM4LvvZ
— (@TNTreports) February 20, 2020
Ранее о наступлении турецких военных в Идлибе сообщили журналисты Чарльз Листер и Ибрагим Кадуни.
До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, в связи с чем новая военная операция в регионе была названа «вопросом времени».
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