В Раменках охранники избили местных жителей и депутатов Мосгордумы, выступающих против строительства многоэтажного дома

20.02.2020, 15:24, Новости дня

В московском районе Раменки сотрудники ЧОП застройщика многоэтажки на Мичуринском проспекте ООО «Найоме-Инвест» избили депутатов Мосгордумы Екатерину Енгалычеву и Евгения Ступина, а также местных жителей, которые выступают против строительства дома. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на самого Ступина.

По словам депутата, пострадали 10-20 человек, полиция не пыталась остановить нападавших. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы.

Накануне Енгалычева написала в Facebook, что связанные с застройщиком люди заблокировали ее в машине. В ходе вчерашних столкновений автомобили депутата и одного из жителей были повреждены, а одна из жительниц получила сотрясение мозга.

Жители Раменок выступают против строительства жилого комплекса с прошлого года. Они посменно круглосуточно дежурят на месте застройки. В середине января этого года на стройке также произошла драка с охранниками.

Компанию «Найоме-Инвест», которая занимается строительством ЖК, связывают с группой компаний «Ташир».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Теннисистка снялась с квалификации Australian Open из-за кашля, спровоцированного плохим воздухом

20.12 / Грузинский врач осужден в Южной Осетии на 1 год и 9 месяцев тюрьмы за незаконный переход «границы»

10.12 / «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения в декабре на 13%

22.01 / Президент Ирака провел откровенный разговор с Трампом

03.12 / Стали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»

31.01 / «Рубин» пополнился защитником «Браги» Пабло Сантосом

04.12 / Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

12.02 / В Петербурге полицейским вынесли приговор за избиение подростка. Его подозревали в краже семечек

07.12 / Публицист оценил поступок адвоката студента ВШЭ Жукова

14.02 / «Шахтер» входит в рейтинг самых финансово стабильных клубов мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика