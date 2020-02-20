В Раменках охранники избили местных жителей и депутатов Мосгордумы, выступающих против строительства многоэтажного дома

20.02.2020, 15:24, Новости дня

В московском районе Раменки сотрудники ЧОП застройщика многоэтажки на Мичуринском проспекте ООО «Найоме-Инвест» избили депутатов Мосгордумы Екатерину Енгалычеву и Евгения Ступина, а также местных жителей, которые выступают против строительства дома. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на самого Ступина.

По словам депутата, пострадали 10-20 человек, полиция не пыталась остановить нападавших. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы.

Накануне Енгалычева написала в Facebook, что связанные с застройщиком люди заблокировали ее в машине. В ходе вчерашних столкновений автомобили депутата и одного из жителей были повреждены, а одна из жительниц получила сотрясение мозга.

Жители Раменок выступают против строительства жилого комплекса с прошлого года. Они посменно круглосуточно дежурят на месте застройки. В середине января этого года на стройке также произошла драка с охранниками.

Компанию «Найоме-Инвест», которая занимается строительством ЖК, связывают с группой компаний «Ташир».