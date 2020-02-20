Астролог Алла Новокрещенова считает опасным вступать в брак в зеркальные даты

20.02.2020, 15:21, Разное

В феврале есть две зеркальные даты — 20.02.20 и 22.02.20, и многие влюбленные пары стремятся заключить брак именно в эти дни. Астролог Алла Новокрещенова предупреждает, семейная жизнь в этом случае может сопровождаться недопониманием и ссорами.

Эксперт никому не посоветовала бы эти даты для вступления в брак, так как двойка никогда не считалась гармоничной цифрой. Заключение семейного союза в зеркальную дату может негативно отразится на отношениях супругов, которые постоянно будут «на эмоциях».

Новокрещенова советует подбирать день замужества или женитьбы для каждого человека индивидуально, чтобы цифры ему благоприятствовали. Неправильно думать, что заключение брака в зеркальную дату одинаково здорово для всех. Астролог рекомендует в 20.02.20 и 22.02.20 провести время у водоема, а также употреблять больше жидкости.

Коллега Новокрещеновой Павсекакий Богданов призывает граждан уделить внимание собственному здоровью в зеркальные даты, пишет «Слово и Дело». По мнению целителя, на эти дни можно при необходимости планировать операции.