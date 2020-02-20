«Как в голливудском фильме»: Алсу вспомнила, как Ян Абрамов сделал ей предложение руки и сердца

20.02.2020, 15:21, Разное

Российская певица, телеведущая, актриса Алсу вспомнила, как Ян Абрамов сделал ей предложение руки и сердца. Заслуженная артистка РФ пояснила историю любви с бизнесменом в YouTube-шоу «Острожно, Собчак».
36-летняя певица призналась, что Ян Абрамов, с которым она познакомилась в 21 год, — её первая серьезная любовь. По словам артистки, уже тогда она была готова создать свою семью. Получив предложение руки и сердца спустя месяц свиданий, Алсу не смогла отказать возлюбленному. «Это было реально, как в голливудском фильме!» – поведала исполнительница. Ян Абрамов позвал артистку на террасу дома, где они жили во время отдыха на море, и признался ей в любви. Потом бизнесмен медленно опустился на одно колено и достал кольцо.

По словам певицы, возлюбленный назвал главным условием брака не только её положительный ответ, а также то, чтобы будущая супруга слушала его любимую музыку. Абрамов знал, что Алсу сильно раздражает фольклор разных народов, поэтому и попросил избранницу принять такое условие во время предложения. С тех пор артистка слушает любимую музыку мужа и даже планирует спеть с каким-нибудь фольклористом.



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