Гидрометцентр пообещал россиянам раннюю весну

20.02.2020, 15:19, Новости дня

В центрально-европейской части РФ ожидается ранняя весна и слабое половодье, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Возможно выпадение снега в марте, но все равно снег сойдет раньше времени, понятно, что это будет ранняя весна. Обычно ледоход на европейских реках бывает в первой половине апреля, но поскольку эта зима невероятно теплая, то понятно, что лед тонкий, а кое-где его вообще нет. Ледоход будет совершенно ранний. Поэтому половодья сильного в центре РФ не будет (на Волге и Северо-Западе другая ситуация, – прим. ВЗГЛЯД). С этой точки зрения, конечно же, весна ранняя», – приводит его слова РИА «Новости».

Вильфанд добавил, что впервые за всю историю метеонаблюдений в Московском регионе ожидается бесснежный День защитника Отечества.

«Минимальная высота снежного покрова 23 февраля отмечалась в 2002 году и составляла три сантиметра. В этом году снега не будет вообще», – сказал он, передает «Интерфакс».

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что сейчас на опорной станции на ВДНХ в Москве высота снега составляет три сантиметра, а на станции в подмосковных Черустях – пять сантиметров. Однако из-за теплой погоды снежный покров вскоре растает.

23 февраля ночью в столице ожидается около нуля, днем +2…+4 градуса, а также ветер порывами до 14 м/с, пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

24 февраля ветер стихнет, небо немного расчистится, слегка похолодает. Ночью в Московском регионе ожидается 0…-5, днем +2…-1 градус. 25 февраля ночью температура опустится ниже нуля: -1…-6, днем в Москве ожидается до +1 градуса.

Ранее Вильфанд обещал РФ в ближайшие пять дней очень теплую погоду.