Срочники из дела Шамсутдинова отказались от показаний за 500 рублей

20.02.2020, 15:19, Новости дня

Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев под Читой, остался единственным потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Остальным обвиняемый Руслан Мухатов заплатил по 500 рублей компенсации, и они отказались от претензий, сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

«Они все отказались, кроме Рамиля. Он выплатил каждому из них компенсацию в размере 500 рублей. Рамиля на судебном заседании не было, так как он находится в московском СИЗО, но его показания в суде зачитали: от своих претензий к обвиняемому он отказываться не намерен», – сказал Тугушев, передает Ura.ru.

Мухатов не отрицает того, что издевался и бил сослуживцев из младшего призыва, в том числе Шамсутдинова. При этом, по его словам, срочники сами просили его об этом.

Напомним, в октябре прошлого года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.



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