Шнуров стал членом «Партии роста»

20.02.2020, 15:18, Новости дня

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом сообщил Telegram-канал «Открытые медиа».

Лидер «Партии роста» Борис Титов заявил, что Шнуров будет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года от этой партии и возглавит список кандидатов. 

«Источник «Открытых медиа» уточнил, что [лидер «Партии роста»] Титов сказал об этом не с трибуны, а в кулуарном разговоре с однопартийцами», – отмечается в посте.

«Я вам пригожусь, по крайней мере, со мной будет веселее», – цитирует «Фонтанка» Шнурова.

За принятие музыканта в партию единогласно проголосовали 21 член регионального отделения Петербурга, которые присутствовали на встрече, всего в отделении 35 членов.

В конце января 2020 года Шнуров заявил, что может заняться политикой.

10 января «Медуза» со ссылкой на источники сообщила, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий «для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората». В качестве лидера одной из партий, которую «пустят в Госдуму», рассматривается, по данным издания, Шнуров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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