Мнение: «Мы вас морально уничтожим»

20.02.2020, 15:17, Разное

Границы человеческой тупости… как много в этих золотых словах. Только вот границ этих часто не видать – мерзкая тупая жижа лишь иногда сгущается и стопорит свое вываливание изо ртов человечьих. Но однажды трубу, как говорится, прорвет. Ах да – это уже произошло.

История началась с того, что известный провокатор от мира рок-музыки Тилль Линдеманн решил воплотить свою творческо-эротическую задумку и снять самый что ни на есть порноклип на песню Till The End. По авторскому сценарию девушки-актрисы должны были заниматься друг с другом любовными утехами без цензуры. Но на деле фильм для взрослых в руках фронтмена метал-группы Rammstein приобрел вполне себе приемлемую оболочку обыкновенного «клипа на песню» (хотя посмотреть его можно только на неофициальных видеохостингах).

Ладно, скажете вы, — снял и снял, посублимировал на славу, предоставил на всеобщее обозрение свои сексуальные фантазии, да и черт бы с ним. Но тут, конечно, дело не ограничилось просто просмотром. Наиболее любопытные фанаты развратного контента узнали в видеоролике девушек из Петербурга. И тут, как говорится, сели на своих коней…

За «провинившихся» петербургских актрис крепко взялись активисты закрытой группы «Мужское государство» (в которой состоит, на минуточку, 150 тысяч человек). Они рассекретили россиянок и, конечно, воспользовались горячей информацией и начали рассылать им весточки с угрозами.

«Блюстители нравственности» зареклись «морально уничтожить» девушек; кроме того, угрозы получили и их родственники.

Я в очередной раз задался вопросом: должно ли как-то волновать то, как, где, с кем, у кого и в каком виде снимаются девушки, которые даже не знакомы с этими воплощениями жестокости? Так и каждую порноактрису можно хорошенько отчитать за очередной ролик. Разве нет?