Белоруссия и Египет договорились о совместном производстве беспилотников

20.02.2020, 15:12, Новости дня

Белоруссия и Египет подписали контракт на создание совместного производства беспилотников, сообщил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков.

«Мы провели переговоры с египетскими партнерами и договорились о хорошем контракте – примерно около млн долларов  – на поставку и создание здесь производства беспилотников, обучение специалистов», – цитирует БелТА Гусакова. 

По его словам, Египет заинтересован и в белорусских разработках в сфере искусственного интеллекта, электротранспорта, биотехнологий.

Модели, которые страны намерены выпускать совместно, показали на выставке «Беларусь — Египет: партнерство, обращенное в будущее» в Новом Каире. Так, среди представленных моделей – «Бусел», комплексы «Мишень», «Ястреб» и «Буревестник МБ».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в настоящее время находится с визитом в Египте. Он провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире.

Ранее российские ученые создали нейросеть для улучшения «зрения» беспилотников.



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