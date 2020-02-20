Путин пошутил над зафонившим во время выступления в ФСБ микрофоном

20.02.2020, 15:12, Новости дня

Президент Владимир Путин вынужден был прервать речь во время коллегии ФСБ из-за неполадок в работе микрофона. Он в шутку предположил, что устройство зафонило из-за того, что кто-то «испугался».

Когда Путин начал выступление, из микрофона послышался громкий гул. Кто-то из присутствующих в шутку предположил, что фонить микрофон стал «из-за наводки», передает РИА «Новости».

«Испугались?» – пошутил Путин.

После этого устройство заработало без сбоев, президент продолжил выступление, в котором обозначил приоритеты работы ФСБ на 2020 год.

В начале декабря Путину пришлось начинать речь в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) заново из-за выключенного микрофона.



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