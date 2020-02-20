Юрий Антонов рассказал, как «входил в доверие» к женщинам

20.02.2020, 15:06, Новости дня

Имя певца и композитора Юрия Антонова, отметившего накануне 75-летие, окутано множеством тайн и легенд. Одна из них гласит, что у знаменитого артиста было очень много женщин. Сам певец признается, что часто женщины сами делали первый шаг к отношениям. Сегодня он живет один в загородном доме в окружении своих любимых животных, которых когда-то спас, и продолжает заботится о них.

В 1986 году Антонов записал альбом в Финляндии. Артист не скрывает, что состоял с в отношениях с руководителем "большой и очень богатой компании звукозаписи" Леной Юранто.

"Она была очень красивая. У нее отец был швед, а мать – испанка. Она была высокая и такая вся ухоженная… Это была другая категория вообще. Это был другой мир", – вспоминает артист.

Однако роман с Юранто вскоре закончился.

"Жить в Финляндии русскому человеку – я вообще не понимаю, как это можно. Там такой язык… И я ловил себя на мысли, что мне как-то скучновато", – отметил Антонов.

Первую сольную пластинку с хитами, которые запела вся страна, Антонов выпустил в Югославии. Туда он поехал вслед за женой Милой и не забыл взять с собой записи песен.

"В СССР было такое негласное постановление, указ, приказ, как хотите: не члены Союза композиторов не могли выпустить альбом – только миньоны, маленькие пластиночки. А большой – нельзя", – рассказал он. По словам певца, после выпуска альбома "русская музыка прозвучала официально на всех радиостанциях Югославии".

Антонов рассказал, как "входил в доверие" к женщинам. В этом ему помогали подарки, а лучшим подарком в свое время считались духи.

К нам в Советский Союз стали завозить партии французских духов. И вот эти духи было достаточно сложно купить, – вспоминает артист. – У меня была одна женщина, которая являлась директором магазина парфюмерии. И она говорила: "В любой момент, Юра, когда тебе нужно. У меня всегда найдется". И я пользовался ее, так сказать, благожелательностью".

По словам Антонова, он брал сразу по два-три флакона духов, а затем дарил их сотрудницам советского телевидения, музыкальным редакторам разных программ.

Как отец артиста стал переписываться с его юной поклонницей? За что певцу целовала руки актриса Настасья Кински? Как вышло, что "выездной" даже в советские времена Антонов вдруг оказался под запретом на родине в перестройку, и кто отменил этот запрет? Кого он приютил в своем домашнем зверинце? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".