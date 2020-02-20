Виталий Дроздов прокомментировал шансы финалистов нацотбора представлять Украину на «Евровидении 2020»

20.02.2020, 15:06, Новости дня

Шансы финалистов на победу в национальном отборе «Евровидение 2020» зависят от их умения справиться с волнением, считает генеральный директор «Хiт ФМ», член жюри национального отбора пеесенного конкурса «Евровидение 2020» Виталий Дроздов. Об этом он заявил в интервью сайту STB.UA.

По мнению судьи нацотбора, именно волнение может подвести «молодых ноунеймов», оказавшихся в финале. 

«Это касается группы Tvorchi. В решающий момент у них могут дрогнуть нервы и конкурсанты допустят ошибки: начиная от плохого пения и заканчивая плохим разговором с Притулой», – заявил Дроздов. 

Комментируя шансы на победу Davidа Axelrodа, Дроздов признался, что ему не хватает в образе артиста «жизни и харизмы».

«Он великолепный певец, но то, что происходит за кругом его вокальных способностей, пока оставляет желать лучшего», – считает судья. 

Оценивая перспективы группы Gо-A представлять Украину в Роттердаме, Дроздов заявил, что их выступление «достаточно камерное и не слишком зажигательное».

«Если они придумают больше магии в номере, то все у них будет в порядке», – считает судья. 

По мнению Дроздова, совет Тины Кароль в адрес Khayatа привлечь к сотрудничеству танцевальный мужской коллектив Kazaky противоречит правилам национального отбора. «Они были замечены с концертами на территории России», – объяснил Дроздов. 

Судья подчеркнул, что победа Jerry Heil в нацотборе невозможна, «если у нее будет то же самое, что и две недели назад». 

«Если у них получится сделать новый хороший номер и в самой артистке будет чуть больше энергии и желания победить, тогда шансы будут достаточно велики», – считает эксперт.

По мнению Дроздова, конкурсная песня бандуристки Krutь (Марина Круть) будет понятной «не всем». 

Немного мыслей о финале Нацотбора и кого считаю фаворитом.

Posted by Vitaly Drozdov on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Krutь с композицией «99», Go-A с песней «Соловей» и Jerry Heil с песней Vegan.

Победителями второго полуфинала стали Tvorchi с композицией Bonfire, Khayat с песней Call For Love и David Axelrod с песней Horizon. 

Финал нацотбора «Евровидение 2020» состоится 22 февраля. 

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. 

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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