Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Дубае, обыграв Плишкову

20.02.2020, 15:06, Новости дня

Представительница Казахстана, 19-я ракетка мира Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час 42 минуты обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а у Плишковой, занимающей третьей место в рейтинге WTA, три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из десяти.

Таким образом, Плишкова покидает турнира, а уроженка Москвы вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия, №15) – Анетт Контавейт (Эстония, №24).



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