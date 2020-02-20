Столкновения и спецтехника. В Полтавской области продолжается протест против поселения украинцев с Уханя

20.02.2020, 15:06, Новости дня

20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей продолжают протестовать против поселения в местном медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщает местный телеканал «Центральний».

По состоянию на 12.00 была перекрыта трасса «Полтава – Александрия». На месте работают правоохранители, пригнаны БТРи.

Фото: suspilne.media

Также на место прибыл председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак и руководитель службы экстренной медицины в Полтавской области Владимир Мохначев. Они пытаются урегулировать конфликт, но люди бурно реагируют и кричат «Ганьба».

ВИДЕОВидео: Суспільне Полтава / YouTube

«UA Полтава» пишет, что люди устроили акцию перед мостом, за которым находится медицинский центр. Вокруг него частные дома и пятиэтажки.

Люди принесли на мининг шины.

В полиции сообщили, что пытались разблокировать проезжую часть, люди оказывали сопротивление, произошли столкновения.

По последней информации, полицейские задерживали 10 человек.

В это время эвакуированных людей везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта сошли 94 человека, из них 72 пассажиров и 22 членов экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.