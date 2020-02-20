В Шереметьево супруги украли у пассажирки 40 тысяч долларов

20.02.2020, 15:05, Разное

В столичном аэропорту Шереметьево семейная пара обокрала одну из пассажирок рейса Лос-Анджелес – Москва. Супруги похитили у нее сумку, в которой находилось 40 тысяч долларов. Потерпевшая обратилась в полицию, передает ТАСС.

Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленников. Как позднее выяснилось, женщина спрятала часть крупной суммы в кроссовках. Ее муж положил остальные деньги во внутренний карман куртки. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Вечерняя Москва».