Стало известно, где поселят прилетевших из Китая украинцев

20.02.2020, 15:05, Новости дня

Эвакуированные из Китая украинцы и граждане других государств прошли проверку в харьковском аэропорту, после чего их направили на карантин в Полтавской области.

Эвакуированных отправили в закрытый медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Людей перевозят с помощью специальных автобусов в сопровождении полиции и карет скорой помощи. Автомобили доберутся до точки назначения через 2,5 часа.

Всего в карантине окажутся 45 украинцев и 28 иностранцев, экипаж самолета и сопровождающие медики.

Напомним, находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В РФ предлагали спасти украинцев в Ухане.

Позднее сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прилет эвакуированных из Уханя граждан Украины вызвал на родине эпидемию истерии и паники.



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