Ученые нашли способ борьбы с раком кожи

20.02.2020, 15:04, Разное

Ученые из Калифорнийского университета нашли способ борьбы с раком кожи. Они создали систему, позволяющую сделать терапию безопасной для здоровых клеток при лечении одного из самых опасных типов онкологии.
По результатам экспериментов, проведенных на мышах, выяснилось, что видоизмененные Т-лимфоциты, которые внедряли в грызунов, при воздействии на пораженные участки кожи синим светом способны уменьшать злокачественные образования в несколько раз. Результативность данного метода успешно подтвердилась на всех подопытных животных. При Т-клеточной терапии у пациентов, страдающих раком кожи, берутся Т-клетки и генетически модифицируются, в результате они способны распознавать антиген на пораженных клетка. После чего клетки вводятся обратно в организм.

Специалисты внедрили в Т-клетки так называемый генетический тумблер, который способен активировать лимфоциты при воздействии синего света. Таким образом данные модифицированные гены блокируют два белка и запускают реакцию антигена.



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