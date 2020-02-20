Алексей Кудрин назвал объём неизрасходованных средств федерального бюджета за 2019 год

20.02.2020, 15:04, Разное

Расходы федерального бюджета страны в 2019 году, как оказалось, исполнены лишь на 94,5 процента, притом что оставшиеся неосвоенными 5,5 процента – это денежные средства в размере 1,12 трлн руб. Данная информация прозвучала из уст Алексея Кудрина, занимающего в Счётной палате должность руководителя.

Как отметил госдеятель, 2019-й отличился от предыдущих годов именно тем, что наряду с увеличением расходов федбюджета процент исполнения оказался в числе самых маленьких за минувшее время, и речь идёт как об общем исполнении – 94,5%, так и о таковом федеральной адресной инвестпрограммы – 76%. Уточняется, менее чем на 90% освоены финансы по нацпроектам, касающимся экологии, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, экспорта, работ по расширению и модернизации магистралей. На низком уровне также исполнение государственных программ, особенно относящихся к космической отрасли, области образования, транспортной сфере.

«Денежные средства по 41 госпрограмме освоили не в полном объеме, тогда как всего их – 42», – уточнил Алексей Кудрин.

Обеспокоены сотрудники Счётной палаты и неравномерностью исполнения бюджета, назвав это ещё одним «антирекордом» предыдущего года. Как отмечает интернет-портал «ГлобалМСК», в IV квартале освоили около трети запланированных денежных средств, причём только в декабре – 18% из них.

Политик добавил, что порядка 253,8 миллиарда руб. неизрасходованных финансов приходятся на субсидирование предприятий, усовершенствование инновационной экономики, инвестирование различных направлений, в том числе и дорожного хозяйства.

В Счётной палате также отметили: по общегосударственным расходам неосвоенными оказались 232,8 миллиарда руб. Одним из «лидеров» в этом плане является Министерство обороны (236 миллиарда руб.), причём уже не первый год.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что он не считает коронавирус угрозой экономическому развитию российского государства.