Наука: Ученые рассказали, у кого выше вероятность сойти с ума

20.02.2020, 14:59, Разное

Ученые определили группы людей с повышенным риском развития серьезных психических расстройств, проведя многонациональное исследование в шести странах мира.

Оказалось, что молодые мужчины (до 24 лет), этнические меньшинства, а также люди, живущие в социально и экономически неблагополучных районах, с большей вероятностью столкнутся с проявлениями одного или нескольких тяжелых психических расстройств, включая шизофрению, биполярное аффективное расстройство и депрессию с психотическими симптомами, такими как галлюцинации, бред и когнитивная дезорганизация.

Это основной вывод исследования, проведенного международным консорциумом, который оценил частоту первого психотического эпизода в пяти европейских странах – Англии, Франции, Италии, Нидерландах и Испании, а также в Бразилии. Результаты были опубликованы в JAMA Psychiatry.

Исследования последних лет показали, что частота первого психотического эпизода варьируется в зависимости от регионов и групп населения. В европейских странах эти расстройства чаще встречаются в крупных городах, чем в небольших населенных пунктах или сельских районах. Кроме того, такие случаи часто встречаются среди этнических меньшинств, таких как чернокожие мигранты из стран Карибского бассейна и Африки. Консорциум ученых решил подтвердить или опровергнуть эти наблюдения посредством исследования, проведенного в 17 городских и сельских районах в шести странах в период с 2010 по 2015 год.

Для начал они выявили 2.774 человек с подозрением на первый эпизод психоза, которые обращались за психиатрической помощью в тех районах, в которых проходило исследование. Из них 1.578 человек были мужчинами, а 1.196 — женщинами. Их средний возраст составил 30 лет. Анализ данных показал восьмикратные расхождения в частоте первого эпизода психоза по обследованным районам. Так, в Сантьяго, Испания, было выявлено 6 новых случаев на 100.000 жителей в год, в Париже, Франция – 46 на 100.000, а в Рибейран-Прету, Бразилия – 21 случай.

«Исследование подтвердило, что частота первого эпизода психоза значительно варьируется между крупными городами и сельскими районами, а также показало, что факторы окружающей среды, вероятно, играют решающую роль в этих расхождениях. До конца двадцатого века этиология психотических расстройств считалась в основном генетической, но результаты нашего исследования показывают, что факторы среды также чрезвычайно важны», — рассказал профессор кафедры профилактической медицины Университета Сан-Паулу (University of São Paulo Medical School), Пауло Росси Менезе.

Группы риска

Исследование также показало, что частота первого эпизода психоза была выше среди мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, чем среди женщин в той же возрастной группе. Это открытие подтверждает ранее опубликованные данные. Но по мере приближения к 35-летнему возрасту, данные для мужчин и женщин постепенно выравниваются. При этом у женщин в возрасте 45-54 лет вероятность первого эпизода психоза несколько выше, чем среди мужчин в той же возрастной группе.

«Мы не знаем точно, почему существуют эти различия между полами и возрастными группами, но они могут быть связаны с процессом созревания головного мозга: мозг созревает в возрасте от 20 до 25 лет, и в этот период мужчины, по-видимому, более уязвимы для психических расстройств, чем женщины», — отметил Пауло Менезес.

Исследователи также обнаружили, что частота первого эпизода психоза высока среди этнических меньшинств, а также среди жителей неблагополучных районов. При этом, травматические детские переживания или курение в подростковом возрасте оказались факторами, повышающими риск психических расстройств.

«Это говорит о том, что социально-экономические условия и окружающая среда, в которых живут люди, играют важную роль в этиологии психических расстройств. Теперь нам нужно лучше понять механизмы, обуславливающие различия между группами населения. Если мы сможем выявить факторы риска развития этих психических расстройств в более уязвимых группах, мы сможем вмешаться, чтобы уменьшить заболеваемость», — заключил Менезес.