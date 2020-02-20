Итальянский сенат призвал восстановить отношения РФ и ЕС
20.02.2020, 14:58, Новости дня
Сенат Италии призвал возобновить диалог РФ и Евросоюза, пересмотреть вектор отношений, об этом говорится в резолюции сената, поддержанной партиями правящего большинства.
Автор текста и сенатор правящего «Движения «5 звезд», председатель комиссии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли сообщил, что резолюцию направили в итальянский МИД и Совмин, передает ТАСС.
«Мы таким образом рекомендуем правительству работать над укреплением отношений с РФ, в том числе в масштабе ЕС», – отметил он.
Документ приняло большинство в комиссии, он не нуждается в дальнейшем одобрении в Сенате.
«Обычно такие голосования проводятся для придания большей медийности, но на самом деле достаточно одобрения в комиссии, чтобы документ получил силу», – объяснил Петрочелли.
Итальянский сенатор добавил, что подобная инициатива резолюции может быть предпринята и в нижней палате парламента. В марте в Риме планируется провести межпарламенские консультации на уровне представителей нижних палат парламентов РФ и Италии.
В тексте распоряжения сообщается, что итальянскому правительству «поручается добиваться в рамках ЕС и при взаимодействии с другими странами-членами изменения вектора отношений с Российской Федерацией в целях конструктивного сотрудничества при рассмотрении эффективности и целесообразности санкционного режима с применением точечных мер, которые не препятствуют росту двусторонних торговых обменов».
Также правительству рекомендовано сделать «вклад в выработку нового подхода со стороны ЕС к диалогу с РФ в сфере политики и безопасности с учетом интересов всего континента, наращивать дипломатические усилия в целях возобновления полномасштабного диалога с РФ на всех уровнях, стимулируя переговорный процесс по урегулированию вопросов, связанных с Украиной и Грузией».
На текущей неделе РФ и Италия обсуждали вопрос РСМД, урегулирование в Ливии во время встречи министров обороны и глав МИД стран.
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