Итальянский сенат призвал восстановить отношения РФ и ЕС

20.02.2020, 14:58, Новости дня

Сенат Италии призвал возобновить диалог РФ и Евросоюза, пересмотреть вектор отношений, об этом говорится в резолюции сената, поддержанной партиями правящего большинства.

Автор текста и сенатор правящего «Движения «5 звезд», председатель комиссии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли сообщил, что резолюцию направили в итальянский МИД и Совмин, передает ТАСС.

«Мы таким образом рекомендуем правительству работать над укреплением отношений с РФ, в том числе в масштабе ЕС», – отметил он.

Документ приняло большинство в комиссии, он не нуждается в дальнейшем одобрении в Сенате.

«Обычно такие голосования проводятся для придания большей медийности, но на самом деле достаточно одобрения в комиссии, чтобы документ получил силу», – объяснил Петрочелли.

Итальянский сенатор добавил, что подобная инициатива резолюции может быть предпринята и в нижней палате парламента. В марте в Риме планируется провести межпарламенские консультации на уровне представителей нижних палат парламентов РФ и Италии.

В тексте распоряжения сообщается, что итальянскому правительству «поручается добиваться в рамках ЕС и при взаимодействии с другими странами-членами изменения вектора отношений с Российской Федерацией в целях конструктивного сотрудничества при рассмотрении эффективности и целесообразности санкционного режима с применением точечных мер, которые не препятствуют росту двусторонних торговых обменов».

Также правительству рекомендовано сделать «вклад в выработку нового подхода со стороны ЕС к диалогу с РФ в сфере политики и безопасности с учетом интересов всего континента, наращивать дипломатические усилия в целях возобновления полномасштабного диалога с РФ на всех уровнях, стимулируя переговорный процесс по урегулированию вопросов, связанных с Украиной и Грузией».

На текущей неделе РФ и Италия обсуждали вопрос РСМД, урегулирование в Ливии во время встречи министров обороны и глав МИД стран.