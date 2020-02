Стало известно о начале наступления Турции в Идлибе

20.02.2020, 14:58, Новости дня

Турецкие военные пошли в наступление на позиции армии САР в Идлибе, сообщил журналист Чарльз Листер. Сирийский журналист Ибрагим Кадуни также сообщил о движущейся в Найраб турецкой военной технике.

Листер сообщил в Twitter, что операция проводится в населенном пункте Найраб.

The #TurkishArmy begins a military operation against the Assad regime in #Idlib province.

M60 tanks are heading towards Al-Nayrab, special forces are heading to the frontline while heavy artillery shelling is targeting regime’s positions. pic.twitter.com/ZGSJDsaz43

— Ibrahim Kadouni (@IbrahimKadouni) February 20, 2020

Туда же якобы направилась колонна турецкой военной техники, в том числе несколько танков, информирует в Twitter Кадуни.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, потому новая военная операция в регионе остается лишь вопросом времени.

В МИД РФ заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по САР в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию ситуации в этой республике.

Обстановка в Идлибе накаляется – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступали в боестолкновения с погибшими и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.