Роспотребнадзор проводит в Москве рейды по проверке людей азиатской внешности на коронавирус

20.02.2020, 14:53, Новости дня

Роспотребнадзор проводит в Москве рейды, в ходе которых сотрудники санэпиднадзора останавливают лиц азиатской внешности и проверяют их на коронавирус. Об этом сообщают «Открытым медиа». Информацию о проведении рейда подтвердил сотрудник «горячей линии» московского Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор должен проводить такую проверку в связи с коронавирусом. Это во всех странах так делают», — сказал сотрудник службы. По его словам, аналогичные проверки Роспотребнадзор проводит по всей Москве. Где именно располагаются такие посты, сотрудник ведомства не уточнил.

По данным издания, один из таких постов установлен около офисного комплекса «Белые сады» в Москве, около стоят несколько автомобилей скорой помощи.

Накануне глава профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков, сообщил, что сотрудникам «Мосгортранса» велели вызывать полицию, если они заметят в общественном транспорте «лиц китайской национальности».

По его словам, соответствующее письмо разослано сотрудникам компании. «При поступлении от водителя автобуса, троллейбуса, трамвая, электробуса информации о нахождении в салоне подвижного состава лица китайской национальности, диспетчер ОАДУ должен вызвать по адресу, указанному водителем, наряд полиции», — говорится в письме. В теме письма указано: «Короновирус».

Дашков также предоставил фото с устройства связи водителей с диспетчером. На нем выводятся те же указания о гражданах Китая. Дашков утверждает, что все фото подлинные.

Пользователи публикуют в Twitter другие фотографии с подобными указаниями.

Автором письма указан заместитель начальника центральной диспетчерской «Мосгортранса» Василий Уваров. Он заявил «МБХ медиа», что впервые слышит о таком документе.