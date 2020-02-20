За год резко возросло количество уголовных дел против бизнеса

20.02.2020, 14:53, Новости дня



Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов привел данные Следственного комитета, МВД и ФСБ – согласно им, в 2019 году по экономическим статьям (преступления в сфере экономической деятельности, мошенничество, растрата и причинение имущественного ущерба) зарегистрировали 317 тысяч 627 преступлений.

Это на 37% больше, чем год назад. При этом 80% дел возбудили по статьям 159–159.6 УК, которые позволяют квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество.

Титов сообщил, что в 2018 году в суд передали 66 тысяч 336 дел, то есть 28,6% от возбужденных за год. За год их количество почти не изменилось – 68 828 (21% от всех возбужденных дел). Однако произошел резкий рост числа дел, находившихся в производстве. Этот рост составил более 62%.

В МВД «Ведомостях» пояснили, что в 2019 году рост дел произошел из-за статьи «мошенничество с использованием электронных средств платежа», которые заработала в отношении похитителей банковских карт.

Закон об амнистии капиталов Владимир Путин подписал в июне 2015 года. Согласно закону, российские граждане получают право задекларировать в России зарубежное имущество и легализовать его без санкций со стороны налоговых и правоохранительных органов. Воспользоваться таким правом можно только один раз. На сведения, указанные в декларации, распространяется режим налоговой тайны, поэтому они не могут стать основанием для возбуждения уголовного дела и использоваться как доказательства по делу.