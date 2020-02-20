Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

20.02.2020, 14:51, Новости дня

В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.

«В порту города Гедсер [на юге Дании] на борту контейнеровоза Duncan Island 15 февраля обнаружено 100 кг кокаина. Было задержано пять россиян – членов экипажа, которые находятся в СИЗО до 27 февраля. Срок задержания может быть продлен судом», – сообщила представитель пресс-службы Сара Шлютер, передает ТАСС.

Отмечается, что судно следовало из Хельсинборга в Петербург.

Всего по этому делу задержали 27 человек, среди них 24 члена экипажа и три лица, которые ждали партию кокаина в порту.

«Один этих троих также является гражданином России, его возраст – 50 лет», – уточнила представитель правоохранительных органов.

Полиция Копенгагена проводит расследование, подробности не раскрываются.

Среди членов экипажа также граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии. Стоимость найденного наркотика оценивается в 50 млн долларов.

В феврале 2019 года в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков. На борту судна ESER, которое сделало вынужденную остановку из-за смерти одного из членов экипажа, полиция обнаружила почти 10 тонн кокаина. Экипаж сухогруза был арестован. После суда им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2020 года один из задержанных российских моряков скончался.



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