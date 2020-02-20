Отряды оппозиции атаковали армию Сирии в Идлибе

20.02.2020, 14:44, Новости дня

Отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Наступательные действия отрядов сирийской оппозиции «поддерживаются силами турецкой армии», передает ТАСС со ссылкой на телеканал. 

Отмечается, что наступление проходит в юго-восточных районах сирийской провинции Идлиб.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

Накануне в МИД РФ заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступали в боестолкновения с погибшими и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.



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