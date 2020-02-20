Шепелев заявил об уходе с российского «Первого канала»

20.02.2020, 14:42, Новости дня

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram заявил об уходе с «Первого канала».

«Первый канал» – это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с [актрисой Людмилой] Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось [телеведущему] Юрию Николаеву», – написал он.

По словам Шепелева, решение о его уходе было принято с представителями «Первого канала» обоюдно.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на «Первом». Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие», – написал он.

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Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 18 Фев 2020 в 6:52 PST

Дмитрий Шепелев вел на «Первом канале» шоу «На самом деле». По информации «Комсомольской правды», его будет вести Тимур Еремеев, внебрачный сын Спартака Мишулина.

Дмитрий Шепелев родился 25 января 1983 года в Минске. Он был гражданским супругом российской певицы Жанны Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. От нее у Шепелева остался сын Платон.