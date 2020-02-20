Подавить боль и негативные эмоции поможет их осознанное принятие

20.02.2020, 14:41, Разное

Ранее было показано, что люди, владеющие техникой осознанной медитации, лучше справляются с психическими нарушениями (стрессом, депрессий, тревогой) и болью. А сейчас выяснилось, что этой технике даже не надо долго учиться: достаточно 20 минутной подготовки!

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Как правило, овладение техникой осознанной медитации для борьбы со стрессом и болезненными ощущениями (Mindfulness-Based Pain Management) достигается путем ежедневных получасовых тренировок в течении нескольких недель. Однако, как выяснили ученые из Йельского университета, первый эффект может проявиться даже после однократного сеанса. Они провели эксперимент, в ходе которого вызывали у добровольцев физические страдания или негативные эмоции. В первом случае для этого «обжигали» у испытуемых предплечье, а во втором – предъявляли на мониторе кадры неприятного содержания. Людей просили либо реагировать естественным образом на раздражители, либо проявлять осознанное принятие. Параллельно с помощью магнитно-резонансного томографа велась запись активности мозга участников эксперимента. Она показала уменьшение реакции в миндалевидном теле (играющем ключевую роль в формировании негативных эмоций) у испытуемых после применения практики осознанного принятия. Аналогичным образом у них снижалась болевая чувствительность. Об этом свидетельствовали как субъективные отзывы участников, так и их МРТ-снимки. Полученные результаты позволяют надеяться на то, что в скором будущем каждый из нас сможет научиться быстро и эффективно облегчать себе жизнь.



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