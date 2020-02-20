Австралия подтвердила подлинность опубликованных по MH17 документов

20.02.2020, 14:37, Новости дня

В федеральной полиции Австралии подтвердили подлинность ряда документов, опубликованных платформой Bonanza Media по делу о крушении малайзийского самолета Boeing над Украиной в 2014 году.

«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17. Два из них имеют отношение к австралийской полиции. В первом содержится стенограмма  беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии относительно свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17.

Согласно второму документу, почти через год после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые, как выяснилось, были отредактированы.

В третьем документе нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК «Бук» поблизости от места крушения MH17. Последний документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения Boeing 777 в районе находилось два украинских истребителя.

Официальный представитель голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявила, что ведомство не комментирует утечку документов, касающихся рейса MH17.



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