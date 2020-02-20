Личное: Зачем умрёт Дибров?
20.02.2020, 14:32, Разное
На днях шоу-бабушку с Первого анала Диброва экстренно госпитализировали.
Телеведущий пошёл на премьеру очередного говна от старика Кончаловского и там просто завалился на пол. Хорошо, что рядом оказался прошаренный в таких делах Якубович — сразу позвонил Елене Малышевой.
Пока-пока, муженёк! Фото: Соцсети
«Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность», — радуется теперь Дибров.
Сначала все подумали, что у бабушки — эпилепсия. Видимо, слюни пускал на паркет и писил, но потом оказалось — возраст.
Диброва откачали, отвезли всё же в больницу, там поставили капельницу, и теперь он раздаёт комментарии направо-налево.
Рядом с капельницей находится сейчас и 31-летняя Полина Диброва. То ли жена она ему, то ли двоюродная премянница, то ли и то, и другое одновременно в зависимости от роли в сексе.
Молодая и полная сил фертильная женщина уверенна, что с Дибровым всё будет в порядке:
«Сильный казак», — прокомментировала Полина.
«Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет — представьте! Всякие кардиограммы прохожу, МРТ, всё в порядке. Поставили капельницу, видимо, от давления. Не от чего мне лечиться, это же обморок — с каждым может случиться», — оптимистично считает сам Дмитрий.
Однако, всё-таки 60 лет — представьте. Скоро склеит ласты Дибров. Зачем умрёт сильный казак, как обречённо называет его молодуха? Да чтобы оставить ей все свои сбережения!
Инсультик в 60? Зато как я красива! Фото: Соцсети
Простите за цинизм, но зря, что ли, Полина исполняет своим крепким молодым телом роль супруги? Чего только не говорят люди, какие только извращения Дибров не проделывает с девчонкой в разных позах!
И всё бесплатно? Вот уж фигушки!
Как только Дибров помрёт, а это точно случится, если Якубович ещё раз позвонит, вместо Скорой, Малышевой, Полина станет вдовой казака — упругой, жадной до утех и услад молодухой с деньгами.
И вы знаете, я за Полину, несмотря на трагедию, буду рада. Пусть хоть потрахается в своё удовольствие!
Источник: Лена Миро
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