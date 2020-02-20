Личное: Зачем умрёт Дибров?

20.02.2020, 14:32, Разное

На днях шоу-бабушку с Первого анала Диброва экстренно госпитализировали.

Телеведущий пошёл на премьеру очередного говна от старика Кончаловского и там просто завалился на пол. Хорошо, что рядом оказался прошаренный в таких делах Якубович — сразу позвонил Елене Малышевой.



Пока-пока, муженёк! Фото: Соцсети

«Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность», — радуется теперь Дибров.

Сначала все подумали, что у бабушки — эпилепсия. Видимо, слюни пускал на паркет и писил, но потом оказалось — возраст.

Диброва откачали, отвезли всё же в больницу, там поставили капельницу, и теперь он раздаёт комментарии направо-налево.

Рядом с капельницей находится сейчас и 31-летняя Полина Диброва. То ли жена она ему, то ли двоюродная премянница, то ли и то, и другое одновременно в зависимости от роли в сексе.

Молодая и полная сил фертильная женщина уверенна, что с Дибровым всё будет в порядке:

«Сильный казак», — прокомментировала Полина.

«Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет — представьте! Всякие кардиограммы прохожу, МРТ, всё в порядке. Поставили капельницу, видимо, от давления. Не от чего мне лечиться, это же обморок — с каждым может случиться», — оптимистично считает сам Дмитрий.

Однако, всё-таки 60 лет — представьте. Скоро склеит ласты Дибров. Зачем умрёт сильный казак, как обречённо называет его молодуха? Да чтобы оставить ей все свои сбережения!



Инсультик в 60? Зато как я красива! Фото: Соцсети

Простите за цинизм, но зря, что ли, Полина исполняет своим крепким молодым телом роль супруги? Чего только не говорят люди, какие только извращения Дибров не проделывает с девчонкой в разных позах!

И всё бесплатно? Вот уж фигушки!

Как только Дибров помрёт, а это точно случится, если Якубович ещё раз позвонит, вместо Скорой, Малышевой, Полина станет вдовой казака — упругой, жадной до утех и услад молодухой с деньгами.

И вы знаете, я за Полину, несмотря на трагедию, буду рада. Пусть хоть потрахается в своё удовольствие!