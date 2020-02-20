Shell прогнозирует рост мирового спроса на СПГ в два раза к 2040 году

20.02.2020, 14:31, Новости дня

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году удвоится до 700 миллионов тонн, при этом газ продолжит играть ключевую роль в низкоуглеродной энергетической системе, говорится в ежегодном прогнозе рынка энергокомпании Royal Dutch Shell, передает Reuters.

Мировой спрос на СПГ вырос на 12,5% до 359 миллионов тонн в 2019 году. Ожидается, что в ближайшие десятилетия Азия останется доминирующим регионом-потребителем СПГ, страны Южной и Юго-Восточной Азии обеспечат более половины возросшего спроса, отмечается в докладе.

"Глобальный рынок СПГ продолжал развиваться в 2019 году, и спрос на СПГ и природный газ в энергетическом и неэнергетическом секторах увеличился", — сказал Маартен Ветселаар, директор Shell по интегрированному газу и новым источникам энергии.

"Рекордные инвестиции в поставки позволят удовлетворить растущую потребность людей в наиболее гибком и экологически чистом ископаемом топливе", — отметил он.

Природный газ выделяет на 45-55% меньше выбросов парниковых газов и менее одной десятой по сравнению с использованием угля, когда этот энергоресурс используется для выработки электроэнергии.

В прошлом году рекордные 40 миллионов тонн дополнительных поставок стали доступными на рынке, и было зафиксировано рекордное вложение в мощности по сжижению в 71 миллион тонн.

Европейский импорт увеличился на 74%, так как газ был более конкурентоспособным для сжигания, чем уголь в энергетическом секторе.

Глобальные цены на СПГ этой зимой упали до рекордно низкого уровня, так как теплая погода и вспышка коронавируса в Китае снизили спрос на фоне достаточного предложения.

"Несмотря на то, что сегодня мы наблюдаем слабые рыночные условия из-за рекордного уровня новых поставок, двух последовательных умеренных зим и ситуации с коронавирусом, мы ожидаем, что равновесие вернется", — добавил Ветселаар.

По его словам, это будет "обусловлено сочетанием продолжающегося роста спроса и сокращения новых поставок, поступающих в эксплуатацию до середины 2020-х годов".

В Китае импорт СПГ увеличился на 14% в прошлом году благодаря усилиям по улучшению качества воздуха. Прогноз показал, что импорт СПГ также вырос в Бангладеш, Индии и Пакистане.



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