Супруги украли у попутчицы в самолете 40 тысяч долларов и спрятали их в кроссовки

20.02.2020, 14:31, Новости дня

В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали супружескую пару из Еревана по подозрению в краже 40 тысяч долларов у своей попутчицы по самолету.

С заявлением в полицию обратилась пассажирка рейса Лос-Анджелес — Москва. По словам женщины, она забыла сумку с деньгами в салоне самолета. Однако при осмотре лайнера найти пропажу не удалось.

Подозрения пали на супругов, которые сидели рядом с потерпевшей. По словам бортпроводников, после того, как владелица сумки вышла, ее соседи некоторое время еще оставались на своих местах.

Задержали их при регистрации на рейс в Армению. Женщина еле могла передвигаться. Как оказалось, идти ей мешали спрятанные в кроссовках купюры. Остальные деньги полицейские изъяли из кармана куртки ее мужа, рассказали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере" УК РФ.



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