Foxconn предупреждает о негативном влиянии коронавируса на доходы

20.02.2020, 14:30, Новости дня

Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, заявил, что он постепенно возобновляет производство на своих основных заводах в Китае, и предупредил, что доходы в этом году пострадают от вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Компания, официально называемая Hon Hai Precision Industry Co Ltd, не уточнила, насколько большим может быть влияние эпидемии на выручку.

Заводы тайваньской компании в таких странах, как Вьетнам, Индия и Мексика, продолжают работать на полную мощность. Однако в материковом Китае многие предприятия не могут полностью возобновить работу из-за ограничений на передвижения, которые также затрудняют перевозку грузов.

Foxconn является поставщиком Apple Inc и других компаний. Сама Apple ранее заявила, что может не получить выручку, указанную в квартальном прогнозе, из-за снижения поставок iPhone во всем мире и ослабления спроса в Китае на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Американская компания пытается диверсифицировать свою цепочку поставок и намерена постепенно увеличивать долю производства на Тайване.



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