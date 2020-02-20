«Амур» прервал победную серию в КХЛ, уступив дома рижскому «Динамо»

20.02.2020, 14:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" на льду домашней "Платинум-Арены" в серии буллитов проиграл рижскому "Динамо" – 1:2Б.

Основное время завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Владислав Ушенин (6-я минута), а у гостей – Роберт Мамчицс (12). Овертайм также победителя не выявил. В серии булитов точнее оказались рижане, победный бросок на свой счет записал Микелис Редлихс.

"Амур" прервал серию из трех побед и с 59 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на 11-й строчке на Западе, имея в активе 39 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровчане в воскресенье, 23 февраля, примут нижнекамский "Нефтехимик", а рижане днем ранее на выезде сыграют с "Адмиралом" из Владивостока.



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