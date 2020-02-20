Учёные: Дневной сон может снижать риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы

20.02.2020, 14:30, Разное

Научная работа, недавно проведённая швейцарским учёным из Университетской клиники в Лозанне, показала, что сон в дневное время способствует снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, кратковременный отдых днём 1-2 раза в неделю на 48% уменьшает вероятность развития сердечного приступа.

К исследованию, длящемуся на протяжении пяти лет, учёные привлекли 3,4 тыс. добровольцев 35-75 лет. Авторы проекта проводили анализ состояния здоровья, а участники эксперимента периодически отвечали на вопросы относительно длительности и регулярности дневного сна. Таким образом специалисты пытались определить, существует ли взаимосвязь между частотой и продолжительностью отдыха в дневное время и риском развития заболеваний сердца и сосудов.

Как показал результат, у добровольцев, спящих днём 1-2 раза в неделю, на 48% меньше вероятность инфаркта, сердечной недостаточности и инсульта. При этом у людей, для которых нормой является ежедневный «обеденный сон», существует значительно больший риск сердечного приступа, чем у спящих исключительно ночью.