Песков прокомментировал разговор Путина с жительницей Петербурга

20.02.2020, 14:30, Новости дня

На основе отдельных примеров не нужно делать обобщающих выводов о доходах россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя диалог Владимира Путина с жительницей Петербурга о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.

Песков согласился с тем, что эта сумма ниже прожиточного минимума и ниже МРОТ, передает ТАСС.

«Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки», – считает Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в Кремле неоднократно разбирались с «конкретными ситуациями», полученными в ходе прямой линии.

«Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает за полставки, где-то еще что-то. Поэтому обобщающих выводов я бы не сделал», – подчеркнул он.

Песков заметил, что в послании главы государства шла речь о низких доходах россиян.

«На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», – сказал представитель Кремля.

Он не стал отвечать на вопрос, как жить на 12 тыс. 130 рублей в месяц (уровень МРОТ), назвав его риторическим. Также Песков отказался называть вопрос Путин жительницей Петербурга провокацией.

«Нет, я не думаю, что провокация. Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам, в данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что собрались люди, и он подошел к ним, чтобы пообщаться», – сказал Песков. Он отметил, что женщина, которая была среди собравшихся, «совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы».

Накануне у Путина жительница Санкт-Петербурга спросила, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. Президент ответил, что «это очень трудно». Путин добавил, что сейчас власти проводят «целую программу поддержки семей с детьми».



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