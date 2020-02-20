Меркель отреагировала на нападение в Ханау

20.02.2020, 14:30, Новости дня

Вероятнее всего, атака в немецком Ханау имела правоэкстремисткий характер, однако окончательные выводы делать преждевременно, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Еще слишком рано давать окончательную оценку. Будет предпринято все для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасного преступления. Но многое указывает на то, что преступник действовал, руководствуясь правоэкстремистскими, расистскими мотивами, из ненависти к людям другого происхождения, другой религии или другой внешности», – сказала Меркель. передает ТАСС.

Канцлер добавила, что ее будут постоянно информировать о ходе расследования и состоянии пострадавших, в том числе на саммите ЕС, который открывается сегодня.

Между тем президент бундестага Вольфганг Шойбле отметил, что атака связана с «отравленным социальным климатом».

«Открытое общество никогда не может быть полностью защищено от убийственных атак, как в Ханау. Но такие безумные действия не происходят в вакууме, они появляются в отравленном социальном климате, где ксенофобия и самые абсурдные теории заговора разжигаются до тех пор, пока меньшинства не воспринимаются как угроза, а дискриминация превращается в безудержную ненависть», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы не должны игнорировать проблемы и конфликты, которые сопровождают их, но то, как мы обсуждаем их политически, чтобы найти пути для человеческого сосуществования, безусловно, помогает предотвратить такие явно расистские действия. Если это не работает, мы становимся соучастниками», – сообщил Шойбле.

В ночь на четверг мужчина открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Он скрылся на автомобиле, а позднее атаковал еще одну кальянную. Сообщалось о 10 погибших. В утренние часы подозреваемый в стрельбе был найден мертвым.

Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок. Известно, что при теракте погибли граждане Турции.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал произошедшее «террористическим актом насилия».