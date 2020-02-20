«Очаровательный мачо»: Подписчики оценили новый снимок 20-летнего сына Игоря Верника

20.02.2020, 14:30, Разное

Сын отечественного актёра театра и кино, продюсера и телеведущего Игоря Верника на странице в Instagram опубликовал снимок из новой фотосессии. Подписчики положительно оценили внешность 20-летнего Григория Верника, назвав «очаровательным мачо».
Верник-младший довольно редко радует фолловеров новыми кадрами в соцсети, однако в одной из последних публикаций сделал исключение, поделившись результатом профессиональной фотосессии. Сын артиста запечатлён возле стены в белой футболке, чёрных штанах, куртке с капюшоном и бежевых кедах. Особой «изюминки» или оригинальности в фото нет, но при этом подписчики отмечают, что фотографу удалось удачно «поймать» искреннюю улыбку и «блеск» в глазах, что сделало Григория Верника ещё привлекательнее и «настоящим мачо».

В комментариях некоторые фолловеры пишут, что у сына просто невероятное внешнее сходство со звёздным отцом, и он с возрастом становится «копией Игоря Верника». Другие увидели в юном студенте Школы-студии МХАТ черты «сердцееда» и особенное внимание уделили шутливым строкам под снимком, в которых сын знаменитости «предвидит», как девушки «охая и ахая» будут им восхищаться.



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