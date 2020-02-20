Блогеры опровергли миф о «черном небе» над Красноярском

20.02.2020, 14:26, Новости дня

В Telegram появилось видео, автор которого опроверг массовый вброс в социальных сетях о том, что в Красноярске якобы уже на протяжении нескольких дней из-за промышленных выбросов наблюдается феномен «черного неба» – резкий смог, который делает видимость близкой к нулевой.

«В действительности же, как показывают свежие видео, сделанные местными жителями, ничего подобного в городе не наблюдается», – говорится в сообщении Telegram-канала «Минправды».



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