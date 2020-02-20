AMD пополнила линейку EPYC двумя новыми процессорами

20.02.2020, 14:21, Разное

Фирма AMD приняла решение легализовать два новых процессора линейки EPYC. Данные разработки американской компании уже упоминались в неофициальных источниках.
Новые процессоры AMD EPYC обладают памятью в 2567 Мб кеша третьего уровня. Старшая модификация под номером 7662 выйдет на рынок с 64 ядрами, уровнем TDP 225 Вт и частотой 2.0/3.3 ГГц. Вторая микросхема EPYC 7532 ограничивается 32 ядрами, уровнем TDP 200 Вт и частотой 2.4/3.3 ГГц. Благодаря хорошему кешу процессор 7532 сумеет продемонстрировать отличную производительность в отдельных вычислительных нагрузках без учета численности ядер. Первыми предложат серверы на платформе новинок Supermicro и Dell, потом это сделают Lenovo и HPE.

Компания AMD на рынке технологий работает с 1969 года, начав собственную деятельность с изготовления с интегральных логических микросхем. Последние 11 лет у нее нет своего производства, заказы размещаются на мощностях иных фирм. Тесно сотрудничают с ней TSMC и GlobalFoundries. Доля AMD в уставном капитале последней в четвертом квартале 2011 года составляла 8,8%.



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