На Аляске подсчитали потери от введенного Россией продэмбарго

20.02.2020, 14:19, Новости дня

Введенное Россией в 2014 году продовольственное эмбарго лишило рыбаков Аляски доходов в среднем на 40 млн долларов в год, сообщил Институт маркетинга морепродуктов Аляски.

До введения продэмбарго компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на 40 млн долларов в год, передает РИА «Новости».

Отмечается, что продэмбарго затронуло почти все виды рыбы и морепродуктов, в результате чего американские рыбаки практически лишились крупного рынка сбыта.

При этом РФ с 2013 по 2018 год увеличила поставки дешевой рыбы и морепродуктов в США в 1,7 раза, до 551 млн.

Россия ввозила в основном добытую на Аляске лососевую икру, а также замороженного лосося и сурими минтая – полуфабрикат, из которого, в частности, делают крабовые палочки.

Эксперты Института маркетинга морепродуктов Аляски подчеркивают, что российская продукция продается на рынке США зачастую по более низким ценам, чем аналогичная продукция, выловленная на Аляске.

Ранее были подсчитаны потери россиян из-за отказа от «санкционных» продуктов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах.