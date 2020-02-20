В Кремле отреагировали на случаи невыдачи виз США дипломатам

20.02.2020, 14:19, Новости дня

Москва обеспокоена невыдачей въездных виз в США российским дипломатам для работы в ООН, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов в Организации Объединенных Наций. Это мешает работе ООН, и это является большой проблемой», – передает его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что РФ этот вопрос неоднократно ставила перед ООН по линии МИД.

«Безусловно, такая тенденция вызывает обеспокоенность. Об этом неоднократно говорило наше дипломатические ведомство», – отметил Песков.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила срочное заседание комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания – причиной стал срыв американцами заседания комиссии Всемирной организации по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.

В начале февраля в МИД заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать.



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