В Подмосковье из-за аномального тепла возникло редкое небесное явление

20.02.2020, 14:18, Разное

Жители Московской области 20 февраля могли наблюдать в небе радугу, что является редкостью для зимнего периода. Синоптики считают, что она образовалась из-за аномально теплой погоды, сообщает «Подмосковье сегодня». 

Метеорологи отметили, что накануне температура воздуха установила новый рекорд, превысив норму более чем на 10 градусов. Эксперты пояснили, что из-за разницы температур в разных слоях атмосферы сформировались «летние» грозовые облака, из-за которых начались ливни. После них и появилась радуга. 



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