Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша мы не боимся. Зато наших абсолютно здоровых соотечественников из Китая готовы сжечь

20.02.2020, 14:18, Новости дня

Думаю, день 20 февраля 2020-го войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение! Небывалый кризис морали и запасов интеллекта.

Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все. Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся.

Наших абсолютно здоровых (!) соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1,4 млрд человек заболело 75 тыс., готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.

То есть когда из 40 млн заболевает корью 150 тыс, мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – это мы не боимся…

Ну и чтобы два раза не вставать. По поводу идеи собрать «уважаемых врачей» и чтобы они оценили медреформу. Вся суть медреформы – как не нарушить Конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.

Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и, пока они будут думать, как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то, что уже построено.

На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, – итак будет о чем поговорить.

Источник: Евгений Комаровский / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Зеленский озвучил «формулу будущего для Украины»

10.01 / Даже одна ночь без сна повышает риск болезни Альцгеймера

15.12 / Полицейские застрелили мужчину в Москве при задержании

02.12 / Из 44 сообщений от заключенных о насилии в российских колониях лишь одно заканчивается уголовным делом

20.01 / НАСА передумало отказываться от «Союзов»

30.12 / Автоновости: Все Renault подорожают с Нового года

12.12 / Видео: Как веселятся люди в погонах

07.01 / Foreign Policy — стратегия Трампа в отношении Ирана оказалась «безмозглой»

16.02 / Друг в беде не бросит: экскаватор выручил фуру на снежной дороге

15.01 / Independent — антиимигрантские лозунги вывели словацких правых в фавориты парламентской гонки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика