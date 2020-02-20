Вильфанд предрек «махрово-красную» пятидневку

20.02.2020, 14:12, Новости дня

В РФ в ближайшие пять дней ожидается очень теплая погода – «махрово-красная», рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода на ближайшие пять дней. Везде цвет красный, махрово-красный, только Чукотка составляет исключение», – приводит его слова РИА «Новости».

На метеорологической карте красным цветом обозначаются теплые участки температуры.

Вильфанд также рассказал, с чем связана аномальная температура этой зимой в России.

«С чем связана такая аномалия температуры? Впервые за весь период метеонаблюдений над Евразией установился воздушный поток строго зональный. Это означает, что воздух, который сформировался над Атлантикой, а он очень теплый, с огромной скоростью переносился», – отметил Вильфанд, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в этом году воздух с Атлантики достиг даже Урала и Сибири. «Именно он формировал невиданные аномалии», – отметил он.

В столице температура уже четвертый день приближается к рекордным значениям. Синоптики отмечают, что температурная аномалия этой зимой составляет около плюс 10 градусов. Температурные рекорды были установлены в Москве во вторник, среду и четверг.

«13.00 мск 20 февраля на станции ВДНХ температура воздуха повысилась до 5,9 градуса. Солнце, даже при полупрозрачной облачности, продолжает греть, а это дает надежду, что исторический максимум температуры падет и сегодня», – говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Для февраля самая высокая температура составляет 6 градусов, такое значение было зафиксировано в 1976 году.

Ранее синоптики рассказали, сколько продлится аномальная погода в России.



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