Российский военный спутник выведен на орбиту

20.02.2020, 14:12, Новости дня

Минобороны сообщило, что военный спутник связи «Меридиан-М», запущенный ракетой «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк, вышел на орбиту.

«Стартовавшая в четверг… ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат «Меридиан-М», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Спутник стартовал в 11.24 мск, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Сообщалось, что это был первый пуск с космодрома Плесецк в 2020 году.

Спутники «Меридиан» созданы для обеспечения связи морских судов, самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми наземными станциями. 



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